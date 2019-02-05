Морозова не примет участия в североамериканских этапах Кубка мира по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Морозова сообщила, что она не примет участия в североамериканских этапах Кубка мира.
«После многодневного лечения возвращаюсь к тренировкам. Присоединяюсь к своей окружной команде ХМАО-ЮГРА в г. Токсово.
К сожалению, не приму участия в североамериканских этапах. Всем спасибо за поддержку», — написала Морозова в своём «инстаграме».
Без Морозовой заявка российской сборной на этапы Кубка мира в Канаде и США выглядит следующим образом:
мужчины Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;
женщины Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева.
Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.