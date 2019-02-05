Тарьей Бё вошёл в состав сборной Норвегии на чемпионат Европы по биатлону

Тренеры сборной Норвегии по биатлону объявили состав на чемпионат Европы в Беларуси, который пройдет с 18 по 24 февраля.

В заявку вошёл Тарьей Бё, который занимает десятое место в общем зачёте Кубка мира. Ранее стало известно, что он пропустит этапы КМ в Канаде и США

Состав сборной Норвегии

Мужчины: Тарьей Бё, Синдре Петтерсен, Фредрик Йесбакк, Ховард Бугетвейт, Туре Лерен, Эндре Стремсхайм.



Женщины: Каролине Кноттен, Каролине Эрдаль, Элине Грюэ, Йенни Энодд, Рагнхиль Фемстейневик.



Шестая участница чемпионата Европы будет определена в ближайшее время.

На чемпионате Европы будет разыграно 8 комплектов медалей: по две в спринте, преследовании и индивидуальных гонках и по одной в смешанной и одиночной смешанной эстафетах.