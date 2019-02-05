Объявлен состав сборной Германии по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США

Определился состав сборной Германии на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Северной Америке, сообщает Sport1. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.



Биатлон. Кубок мира. Состав сборной Германии на этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити

Женщины

Лаура Дальмайер, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс.



Мужчины

Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес.

Симон Шемпп пропустит этапы и выступит на чемпионате Европы в Минске, а Лаура Дальмайер примет участие только на этапе в Кэнморе.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины)

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины)

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины)

15 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины)

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета