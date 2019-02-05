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Бикташева заменит Морозову в составе сборной на североамериканских этапах КМ

Бикташева заменит Морозову в составе сборной на североамериканских этапах КМ
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Лейсан Бикташева заменит Анастасию Морозову в составе сборной России на североамериканских этапах Кубка мира.

Об этом сама Морозова сообщила в комментариях к записи в своём «инстаграме». Бикташева также выложила в сторис видео из Кэнмора.

В итоге заявка российской сборной на этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США выглядит следующим образом:

мужчины Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;

женщины Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Лейсан Бикташева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Маргарита Васильева.

Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

Морозова не примет участия в североамериканских этапах Кубка мира по биатлону
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