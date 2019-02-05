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Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки января

Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки января
Другие / Лёгкая атлетика

Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки января по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает пресс-служба EAА.

Ласицкене в январе выиграла четыре турнира, везде показав результат 2,00 м или выше.

На звание лучшей легкоатлетки января претендуют также немка Памела Дуткевич (барьерный бег), её соотечественница Кристина Шваниц (толкание ядра), британки Аша Филип (спринтерский бег) и Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции).

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации. Россиянка является двукратной чемпионкой мира.

Ласицкене выиграла турнир в Котбусе
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