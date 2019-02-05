Президент FIS: Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой

Член исполкома МОК и президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер выразил мнение, что сейчас Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой.



«Мы не можем найти новых кандидатов на проведение Олимпийских игр, потому что это слишком дорого. Почти никто в Европе не будет голосовать на референдуме за проведение у себя в стране Игр.



Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой, потому что людей там никто не спрашивает. И что мы можем с этим сделать?



Но спорт может открывать в этих странах некоторые возможности. К примеру, благодаря Играм в Пхёнчхане улучшились отношения Южной и Северной Кореи. Но я бы не стал развивать лыжный спорт в стране, в которой большая часть населения голодает. Например, если Катар завтра объявит, что хочет принять Олимпиаду, то я буду категорически против», — приводит слова Каспера Tages Anzeiger.

Легкоатлет Ухов лишён золота Олимпиады-2012, чемпионом стал американец Кинард