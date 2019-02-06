Бех: новость о том, что я поеду на этап КМ в Холменколлене, шокировала меня

Представительница Украины Екатерина Бех рассказала, как восприняла новость о том, что получила возможность выступить на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене благодаря наибольшему количеству очков, набранных на юниорском чемпионате мира.

«Мне сообщили это сразу после финиша (в гонке преследования на юниорском ЧМ. — Прим. „Чемпионата“). На самом деле я даже не знала. Эта новость меня шокировала. Но, в принципе, я готова. Хочется посмотреть на свой уровень по сравнению с женщинами. Конечно, жутко немного. Но я стремлюсь к спорту высших достижений, поэтому необходимо пробовать что-то новое», — цитирует Бех «UA: БІАТЛОН».



Сборная России на чемпионате мира среди юниоров и юношей завоевала две медали — золото и серебро.