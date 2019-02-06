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Хованцев: оставил бы Логинова на сборе в Риднау, но он может выиграть Кубок мира

Хованцев: оставил бы Логинова на сборе в Риднау, но он может выиграть Кубок мира
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие цели стоят перед Александром Логиновым на ближайших североамериканских этапах Кубка мира.

«Перед стартом сезона Логинов говорил, что хочет быть среди пятнадцати лучших. Сейчас ситуация складывается так, что Логинов может даже выиграть Кубок мира. За первые места дают громадные очки.

Я оставил бы всю команду готовиться в Риднау. Но выступление на Кубке мира тоже важно. Логинов борется за лидерство, а Гараничев – за то, чтобы остаться в топ-15 общего зачёта. Это даёт возможность стартовать на чемпионате мира в масс-старте. Туда попадают первые пятнадцать биатлонистов в общем зачёте Кубка мира, медалисты на чемпионате мира и спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по ходу чемпионата мира", — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

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