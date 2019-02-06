Хованцев рассказал, в каких гонках ЧЕ по биатлону планируется участие Логинова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможность участия Александра Логинова в чемпионате Европы, который пройдёт в Минске (Беларусь) 20-24 февраля.
«Пока планируем его участие только в спринте. И, возможно, в гонке преследования», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
Логинов вошёл в состав сборной России на предстоящие североамериканские этапы Кубка мира.
Расписание стартов в Кэнморе
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.