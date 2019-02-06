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Хованцев рассказал, в каких гонках ЧЕ по биатлону планируется участие Логинова

Хованцев рассказал, в каких гонках ЧЕ по биатлону планируется участие Логинова
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможность участия Александра Логинова в чемпионате Европы, который пройдёт в Минске (Беларусь) 20-24 февраля.

«Пока планируем его участие только в спринте. И, возможно, в гонке преследования», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Логинов вошёл в состав сборной России на предстоящие североамериканские этапы Кубка мира.

Расписание стартов в Кэнморе
7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

Хованцев: состав на чемпионат мира по биатлону объявим после чемпионата Европы
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