Хованцев рассказал, в каких гонках ЧЕ по биатлону планируется участие Логинова

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможность участия Александра Логинова в чемпионате Европы, который пройдёт в Минске (Беларусь) 20-24 февраля.

«Пока планируем его участие только в спринте. И, возможно, в гонке преследования», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Логинов вошёл в состав сборной России на предстоящие североамериканские этапы Кубка мира.

Расписание стартов в Кэнморе

7 февраля – индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля – эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).



Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.