Экхофф: будет интересно стрелять с двумя парами перчаток на руках

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф оценила условия, в которых пройдёт седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада). Ожидается, что в предстоящие выходные температура воздуха там опустится до минус 30 градусов, а Международный союза биатлонистов не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

«Если температура опустится ниже 20 градусов, думаю, никто из нас выступать не захочет. Кажется, я в таких условиях ещё никогда не соревновалась. Будет интересно стрелять с двумя парами перчаток на руках», — приводит слова Экхофф NRK.

IBU принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными