Йоханнес Бё выступит на этапе Кубка мира в Кэнморе с грелками на запястьях

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как решил для себя проблему сильных морозов в Кэнморе (Канада), где завтра, 7 февраля, стартует седьмой этап Кубка мира.

«Такие морозы — это ужас для лёгких, но выдержать подобное на протяжении 30 минут ещё можно. Плохо, когда замерзают пальцы, это сказывается на стрельбе. Об этом все думают в первую очередь.

Я буду выступать с грелками на запястьях. Это отлично работает. Надо было сделать то же самое в Пхёнчхане. Тогда я думал, что это запрещено. Но, когда мы обратились в IBU, нам сказали, что никаких проблем нет. Я готовился к ужасной тренировке, но всё сложилось прекрасно", — приводит слова Бё NRK.

Завтра, 7 февраля, в Кэнморе пройдут индивидуальные гонки.

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