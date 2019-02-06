Носкова: бегать нужно все этапы Кубка мира по биатлону, сезон и так скоротечный

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова прокомментировала решение ряда спортсменов пропустить этапы Кубка мира в Канаде и США.

«Каждый атлет сам для себя решает, где ему выступать. Но моё мнение – бегать нужно все этапы. Сезон и так довольно скоротечный. Да, длительные перелёты, акклиматизация, смена часовых поясов – эти моменты важны. Но все находятся в равных условиях. Сейчас у спортсменов и тренеров большой опыт, который позволяет справиться с такими нюансами. Где-то отдохнуть денёк, пропустить тренировку. У каждого свои рецепты. Но пропускать этапы Кубка мира, на мой взгляд, не стоит. В конце концов, биатлон – это наша работа. Если попал в сборную, то должен пользоваться всеми шансами. Мы раньше старались бегать все гонки по максимуму.

Логинов и Гараничев спорят за высокие места в тотале. Конечно, им важно стартовать, набирать очки. Это совсем не означает, что потом старты в Канаде и США помешают удачно выступить на чемпионате мира", — цитирует Носкову «Тюменская арена».

Носкова также предположила, что проблемы с доставкой винтовок в Кэнмор не скажутся на выступлении россиян. Седьмой этап Кубка мира стартует 7 февраля.

«Весь сезон спортсмены находятся со своими винтовками, у них наработан хороший большой тренаж. После длительного перелёта провести одно занятие без оружия, может, даже где-то пойдёт на пользу», — сказала Носкова.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными