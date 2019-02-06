Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу—2019

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдёт в Москве, о чём сообщает официальный сайт Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Соревнования пройдут во дворце спорта «Мегаспорт».



«Мы очень счастливы получить возможность провести турнир за пределами Бразилии. Ранее мы никогда не рассматривали подобного варианта. Тем не менее, когда появился вариант с Москвой, мы не раздумывали. Думаю, что Россия — наилучшее место из всех», — цитирует президента BSWW Жоана Куско пресс-служба организации.



Клубный чемпионат мира ежегодно проводится с 2011 года. Все предыдущие розыгрыши проходили в Бразилии. Наибольшее количество трофеев (2) выигрывал московский «Локомотив». Он же является и действующим чемпионом соревнований.



Стоит отметить, что в турнире впервые примут участие две команды из России. «Спартак» (Москва) присоединится к «Локомотиву» в качестве хозяина соревнований, которые пройдут с 27 февраля по 3 марта.