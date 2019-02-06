Исполком IBU получил обновлённую информацию по допинговым делам четырёх россиян

Исполком Международного союза биатлонистов получил обновлённую информацию по допинговым делам четырёх российских биатлонистов, которые сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

В августе 2018 года IBU проинформировал СБР о нарушении антидопинговых правил Светланой Слепцовой, Евгением Устюговым, Александром Печёнкиным и Александром Чернышовым.

«Председатель независимой рабочей группы IBU по борьбе с допингом выступил с докладом и представил обновлённую информацию по 13 случаям, которые рассматриваются антидопинговой панелью», — говорится в сообщении.

Речь идёт о делах четырёх российских биатлонистов и девяти казахстанских (Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Уссанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов, Василий Поткорытов).

В ноябре глава СБР Владимир Драчёв сказал, что, по предварительной информации, ВАДА и IBU не продолжают работу по делам четырёх россиян.

Драчёв: ВАДА и IBU не продолжают работу по делам Слепцовой и Устюгова