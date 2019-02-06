Победительница финала Гран-при фигуристка Кихира повредила палец на тренировке

Действующая победительница финала Гран-при, японская фигуристка Рика Кихира получила травму пальца руки во время тренировки в преддверии старта чемпионата четырёх континентов в Анахайме (США), сообщает Kyodo.



«Думаю, это просто растяжение, но, кажется, всё довольно плохо. Надеюсь, боль спадёт. Я бы хотела уверенно выступить в Анахайме, чтобы затем продемонстрировать идеальный прокат на чемпионате мира», — сказала Кихира.

Короткую программу на чемпионате четырёх континентов фигуристки представят завтра, 7 февраля.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.

В финале Гран-при в Ванкувере Кихира обошла россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, занявших второе и третье места соответственно.