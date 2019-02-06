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Победительница финала Гран-при фигуристка Кихира повредила палец на тренировке

Победительница финала Гран-при фигуристка Кихира повредила палец на тренировке
Другие / Фигурное катание

Действующая победительница финала Гран-при, японская фигуристка Рика Кихира получила травму пальца руки во время тренировки в преддверии старта чемпионата четырёх континентов в Анахайме (США), сообщает Kyodo.

«Думаю, это просто растяжение, но, кажется, всё довольно плохо. Надеюсь, боль спадёт. Я бы хотела уверенно выступить в Анахайме, чтобы затем продемонстрировать идеальный прокат на чемпионате мира», — сказала Кихира.

Короткую программу на чемпионате четырёх континентов фигуристки представят завтра, 7 февраля.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.

В финале Гран-при в Ванкувере Кихира обошла россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, занявших второе и третье места соответственно.

Ханю и Кихира вошли в сборную Японии на чемпионат мира по фигурному катанию
Источник: Kyodo Сообщить об ошибке
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