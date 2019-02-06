Лефсус, которого раскритиковала лыжница Сааринен, покинет свой пост в мае

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что покинет свой пост в мае 2019 года.

«Мой контракт заканчивается в мае. Конечно, это грустно. Работа со сборной Норвегии была особенной для меня. Представить работу лучше невозможно. Это были потрясающие 12 лет в Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Я обдумывал свой уход уже полтора месяца, но пришло время найти мне замену. Я чувствую, что должен заняться чем-то другим. Когда мотивации уже не хватает, нужно уходить», — приводит слова Лефсуса NRK.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира бывшая финская лыжница Айно-Кайса Сааринен призналась, что удивлена, как Лефсусу удалось сохранить свой пост после допинговых случаев лыжников Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг.