Пидгрушная: ошибки были в подготовке, теперь мы все дружно за это платим

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о причине неудачного выступления сборной Украины в сезоне. В общем зачёте Кубка наций украинки занимают девятое место. В личном зачёте Елена располагается на 34-й позиции.

«Ошибки были в подготовке. Теперь мы все дружно за это платим. Но никто из девушек не опускает рук. Все поддерживают друг друга, и каждая отдаёт себя биатлону до последней капли. Мы готовились семь месяцев… Невозможно сделать кардинальное изменение в результате за один день. Но мы всё равно работаем и верим», — написала Пидгрушная на своей странице в «Фейсбуке».

Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы.