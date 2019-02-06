Лакерник: если будем что-то менять по возрастам, нас могут просто перегнать

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник подвёл итоги соревнований юниорок на первенстве России по фигурному катанию в Перми. Победу одержала Александра Трусова. Второе место заняла Алёна Косторная, тройку призёров замкнула Анна Щербакова.

«Соревнования в Перми подтвердили, что наши спортсменки — сильнейшие в мире, как взрослые, так и юниорки. Все 18 участниц первенства владеют набором всех тройных прыжков, за исключением тройного акселя, конечно. Это первое.



Второе – Александра Трусова является признанным лидером юношеского спорта, но стоило ей допустить одну ошибку в короткой программе, как спортсменка сразу же оказалась на седьмом месте после первого вида, что показывает, насколько высок уровень остальных фигуристок. Это наглядно подтверждает, что даже лидеры всё время должны быть начеку, потому что за ними идут следующие.



Тройка призёров в этом виде – спортсменки из одной школы «Самбо-70» – Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Не сильно отстала от них занявшая 4-е место Ксения Синицына («Снежные барсы»), да и остальные участницы.



У девочек на первенстве России было много хороших выступлений. Причём, были выступления взрослого плана. В короткой программе я, например, выделил бы Анну Тарусину, Анастасию Тараканову. В произвольной у них получилось чуть-чуть послабей, но в целом впечатление довольно оптимистичное.



Ещё я бы добавил, что все эти разговоры о возрасте — теория. Надо делать! Сейчас за нами идут другие страны. И если мы будем что-то менять по возрастам, то нас могут просто перегнать. Американцы пошли тем же путем. У японцев молодые лидеры. Поэтому это не только мы придумали. Это реальность», — цитирует Лакерника официальный сайт ФФККР.