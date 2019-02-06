Этап чемпионата Red Bull Crashed Ice впервые пройдёт на стадионе

8-9 февраля в Бостоне (США) пройдёт очередной этап чемпионат мира по скоростному спуску на коньках — Red Bull Crashed Ice. Соревнования впервые состоятся на стадионе — на знаменитой арене Fenway Park. Внутри стадиона была построена 350-метровая искусственная трасса.

В общем зачёте чемпионата мира продолжается борьба за титул между североамериканскими райдерами – американцем Кэмероном Наасом и братьями Кроксалл из Канады.

Россиянин Герман Титов идёт девятым в общем зачёте, Денис Новожилов — 25-м, Дмитрий Мурычкин — 26-м.

В женском зачёте борьба за титул идёт между американкой Амандой Трунзо и двумя канадками – Жаклин Лежер и Мириам Трепанье. Лучшая из россиянок, Виктория Сенотрусова, пока девятая.

В юниорском зачёте близок к подиуму Егор Тутариков — пятое место.



Этап Red Bull Crashed Ice в Бостоне относится к категории ATSX 1000 – за победу в нём в общий зачёт чемпионата мира идёт сразу тысяча очков. До конца сезона остались также два североамериканских этапа ATSX 500 и российский этап ATSX 250, который пройдёт 15-16 февраля в Екатеринбурге.