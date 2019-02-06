Драчёв — о погоде в Кэнморе: наши в таких условиях как раз могут себя проявить

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил погодные условия, в которых пройдёт седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Мы всегда выступали в такую погоду и в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это всё равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить.

Проблемы с оружием уже решены, спортсмены накануне тренировались с винтовками. Сколько дней работали без оружия? Там никто не тренировался, минус 35 на улице было», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что IBU принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

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