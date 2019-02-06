Горнолыжник Парис выиграл золото ЧМ в супергиганте, Кузнецов — 31-й

Итальянский горнолыжник Доминик Парис выиграл золото в супергиганте на чемпионате мира в Оре (Швеция). Обладателями серебра стала два спортсмена — француз Жоан Кларэ и представитель Австрии Винсент Крихмайр.

Лучший из россиян, Иван Кузнецов, занял 31-е место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Оре. Швеция

Мужчины.Супергигант

1. Доминик Парис (Италия) — 1.24,20.

2. Жоан Кларэ (Франция) — +0,09.

2. Винсент Крихмайр (Австрия) — +0,09...

4. Кристоф Иннерхофер (Италия) — +0,35.

5. Адриен Тео (Франция) — +0,37...

31. Иван Кузнецов (Россия) — +2,19...

33. Павел Трихичев (Россия) — +2,79.

Накануне в супергиганте у женщин победила двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин. Она стала четырёхкратной чемпионкой мира.