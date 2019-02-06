Рожков: Шипулин говорил: «Морозы — ерунда. Главное — не замерзнуть на разминке»

Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков оценил погодные условия, в которых пройдёт седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Когда рабочий режим, всё достаточно просто. Разговаривали как-то с Антоном Шипулиным, говорит: «Морозы — это ерунда. Главное — не замерзнуть на разминке». Вот и всё. Некоторые после пристрелки заходят в зал или раздевалку, там разминаются. На старт выходят уже разогретыми.

Три дня выступлений? Это нормальная практика. Несмотря на морозы, она распространённая, и для спортсмена это рабочий режим, ничего сложного», — приводит слова Рожкова сайт «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что IBU из-за сильных морозов в Кэнморе принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными