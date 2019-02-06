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Чепиков: винтовки доехали, завтра российские биатлонисты выйдут на старт

Чепиков: винтовки доехали, завтра российские биатлонисты выйдут на старт
Другие / Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подтвердил, что российские биатлонисты получили винтовки и завтра, 7 февраля, примут участие в индивидуальных гонках на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

4 февраля российские спортсмены прибыли в Кэнмор без винтовок из-за трудностей с оформлением разрешения на транзит оружия.

«Винтовки доехали, всё нормально. Завтра спортсмены выйдут на старт», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов из-за сильных морозов в Кэнморе принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

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