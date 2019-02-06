Драчёв: наши сибирские девушки привычны к морозам в Кэнморе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы российских биатлонисток, которые выступят на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), отобраться на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).

«Женский состав сборной России? Часть готовится к чемпионату Европы, часть выступит в Северной Америке. Но вот Морозова вообще заболела. Все вызванные биатлонистки уже не дебютантки, а к морозам в Кэнморе наши сибирские девушки привычны. За один этап можно доказать, что конкретная спортсменка достойна к вызову в сборную России на чемпионат мира», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что IBU принял решение провести индивидуальные гонки в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.