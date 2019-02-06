Драчёв: многие не поедут в Канаду из-за тяжёлого перелёта и акклиматизации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подверг критике расписание этапов Кубка мира, а также рассказал, почему многие биатлонисты не примут участия на соревнованиях в Кэнморе (Канада), который пройдёт с 7 по 10 февраля.

«К Канаде все в команде готовы. Просто время для этих этапов нужно выбирать правильное. Например после чемпионата мира. Многие не поедут в Канаду именно из-за тяжёлого перелёта и акклиматизации», — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».

Напомним, пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение пропустить этапы Кубка мира в Северной Америке, в состав сборной России не вошли чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых.

Старых и Юрлова-Перхт не вошли в сборную России на этапы КМ в Канаде и США