Кузьмина: на спусках промерзает тело, а про стрельбище и говорить не приходится

Трёхкратная олимпийская чемпионка, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о непростых погодных условиях в Кэнморе (Канада), в котором с 7 по 10 февраля пройдёт седьмой этап Кубка мира.

«Мне тоже холодно тут, всё-таки минус 20 градусов, но старюсь справляться с непривычными ощущениями, улыбаться больше. Ни один спортсмен не скажет, что ему комфортно в такой температуре, на спусках вообще промерзает тело, щёки и нос, а про стрельбище даже говорить не приходится», — приводит слова Кузьминой сайт «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что IBU принял решение провести индивидуальные гонки в Кэнморе в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.