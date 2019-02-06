Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Реал». 06 февраля 2019 года. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Кузьмина: на спусках промерзает тело, а про стрельбище и говорить не приходится

Кузьмина: на спусках промерзает тело, а про стрельбище и говорить не приходится
Другие / Биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка, словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о непростых погодных условиях в Кэнморе (Канада), в котором с 7 по 10 февраля пройдёт седьмой этап Кубка мира.

«Мне тоже холодно тут, всё-таки минус 20 градусов, но старюсь справляться с непривычными ощущениями, улыбаться больше. Ни один спортсмен не скажет, что ему комфортно в такой температуре, на спусках вообще промерзает тело, щёки и нос, а про стрельбище даже говорить не приходится», — приводит слова Кузьминой сайт «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что IBU принял решение провести индивидуальные гонки в Кэнморе в сокращённом формате, а также изменил расписание этапа, перенеся эстафеты на 8 февраля, а масс-старты — на 9-е.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент