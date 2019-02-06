Драчёв: хотелось бы, чтобы Логинов стрелял более обдуманно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о форме россиянина Александра Логинова, а также выразил опасение относительно скорости стрельбы 27-летнего спортсмена.

«В нынешней ситуации мы больше переживаем за качество стрельбы. Мне бы хотелось, чтобы Саша стрелял более обдуманно. По ходу гонки не вижу проблем, он весь сезон хорошо отработал, у него был прекрасный подготовительный период. С первых этапов держит скорость, проигрывая где-то немножко, но на уровне первых трёх. А вот со стрельбой важно, чтобы он не бросался в скорострельность. Он старается ускорять, сделать быстрее, выиграть как можно больше на доли секунды. Но эти доли могут пойти в обратную сторону», – приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».