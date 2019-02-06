Создан клуб по американскому футболу «Спартак» (Москва)

6 февраля был учреждён клуб «Спартак» (Москва) по американскому футболу, сообщает сайт РФСО «Спартак».

Председатели МФСО и РФСО «Спартак» Евгений Ловчев и Андрей Слушаев подписали Меморандум о сотрудничестве с клубом.

«Мне не раз доводилось бывать в США. Американский футбол — это традиции, шоу, поглощающее событие для всей страны. В 1994-м году в США проводился чемпионат мира по футболу или соккеру. Поначалу американцы не очень понимали суть игры в соккер, но постепенно они им прониклись, приняли культуру! Так и у нас. Американский футбол, уверен, приживётся и будет интересен многим российским болельщикам. Я видел, сколько народу собралось посмотреть недавний финал на московском Супербоул-пати. Начало в полтретьего ночи их не смутило. Это и в нашей стране — событие. Поэтому я очень рад, что появился „Спартак“ по этому виду спорта. Желаю нашей новой команде обрести много поклонников и радовать нас успехами. Вперед, „Спартак“!», — заявил Ловчев.

«Ещё в прошлом году возникла идея создания клуба, во время рабочей встречи с моим единомышленником – многолетним болельщиком «Спартака». Сейчас мы укрепляем наш фундамент: тренерский штаб, опытные игроки, молодые спортсмены, инфраструктура. Хоть у нас и любительский спорт, в «Спартаке» мы подходим ко всему серьёзно. Хотим построить крепкий «Спартак», который будет побеждать и активно развивать детско-юношеский футбол – готовить футболистов будущего», — сказал генеральный менеджер клуба Денис Милов.