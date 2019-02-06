IBU изменил расписание седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе

Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с неблагоприятными погодными условиями изменил программу седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада).

IBU также объявил, что индивидуальные гонки пройдут в сокращённом формате — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. В четверг, 7 февраля, в 22:20 по московскому времени состоится мужская индивидуальная гонка. Женщины выйдут на старт в 0:55 в ночь с 7 на 8 февраля.

В пятницу, 8 февраля, состоятся эстафеты. Старт мужской гонки назначен на 22:30 по московскому времени. Женская эстафета начнётся в ночь с 8 на 9 февраля — в 0:45.

В субботу, 9 февраля, биатлонисты пробегут гонки с общего старта. Мужчины выйдут на старт в 21:00 по московскому времени, женщины — в 0:00 10 февраля.

IBU отметил, что в дальнейшем расписание этапа Кубка мира в Кэнморе может быть изменено.