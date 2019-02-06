Чемпион ОИ 2018 года Крюгер не выступит в скиатлоне. Вместо него заявлен Клебо

Олимпийский чемпион 2018 года в скиатлоне норвежец Симен Хегстад Крюгер не вошёл в заявку на эту гонку на чемпионате мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта, сообщает NRK.

В скиатлоне на 30 км за сборную Норвегии выступят Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю и Сьюр Рёте.

«Конечно, это удручающе для Крюгера, он показывал очень хорошие результаты ранее. Симен мог бы бороться за золото на этой дистанции, а сейчас он едет на ЧМ, зная, что возможно, сможет выступить лишь в одной гонке. С эстафетой тоже всё непонятно, всё зависит от того, заболеет ли кто-то из команды. Это большой вызов для Симена», — приводит слова норвежского журналиста Фредрика Аукланда NRK.

Напомним, на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам трёхкратный олимпийский чемпион Клебо занял 21-е место, в то время как Крюгер остановился в шаге от пьедестала.