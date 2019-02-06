Прыгун в высоту Иванюк выиграл этап зимнего тура IAAF в Польше

Россиянин Илья Иванюк выиграл этап зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Торуни (Польша).

Иванюк преодолел высоту 2,25 м. Второе место с результатом 2,20 м разделили представители Польши Сильвестр Бернардек и Норберт Кобельский.

Лучший результат россиянина в карьере — 2,31 м. Иванюк установил личный рекорд в 2018 году на чемпионате Европы в Берлине.

Иванюк выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как IAAF в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

Россиянин — чемпион Европы среди молодёжи (2015), бронзовый призёр взрослого европейского первенства (2018) и серебряный призёр чемпионатов России 2017 и 2018 годов.