Лифанов выиграл Кубок России по современному пятиборью

В Москве состоялся Кубок России по современному пятиборью среди мужчин.

Победителем соревнований стал Александр Лифанов. Чемпион юношеских Олимпийских игр 2014 года набрал 1480 очков. Серебряным призёром Кубка России стал Егор Пучкаревский (1459). Призовую тройку замкнул Борис Кокряков (1447).

В командном первенстве победу с 4320 баллами одержала сборная Самарской области (Лифанов, Илья Фролов, Дмитрий Лукач, Андрей Васильев). На второй позиции с результатом 4313 очков расположилась сборная Москвы (Пучкаревский, Илья Шугаров, Вячеслав Бардышев, Даниил Главатских). Третье место заняла команда Нижегородской области (Кокряков, Кирилл Беляков, Николай Матвеев, Сергей Баранов), которая набрала 4311 баллов.

Современное пятиборье. Кубок России. Москва

Мужчины, личное первенство

1. Александр Лифанов — 1480 баллов.

2. Егор Пучкаревский — 1459.

3. Борис Кокряков — 1447.

Мужчины, командное первенство

1. Самарская область — 4320 баллов.

2. Москва — 4313.

3. Нижегородская область — 4311.