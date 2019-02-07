Рожков: не думаю, что соперничество с Фуркадом давит на Логинова

Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков поделился ожиданиями от этапа Кубка мира, который стартует в Кэнморе (Канада) сегодня, 7 февраля. Соревнования в Канаде откроются индивидуальными гонками.
«Нашим спортсменам нужно получать удовольствие от самой гонки и на стрельбище. Зачем бояться? Главное стрелять на ноль и можно быть в тройке, практически на 100%», — приводит слова Рожкова сайт «Матч ТВ».
Сергей также оценил нынешнее состояние лидера сборной России Александра Логинова. В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает третье место. Лидирует норвежец Йоханнес Бё, вторым идёт француз Мартен Фуркад.
«Не думаю, что соперничество с Фуркадом давит на Логинова. Находясь в хорошей форме, Саша ускоряет свою стрельбу, это нормально», — сказал Рожков.
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