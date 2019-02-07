Антон Шипулин во второй раз стал отцом

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что его супруга Луиза родила дочь.

«Сегодня в нашей семье ещё одно чудо! И зовут её Мира — 3634 г и 55 см. Это невероятное чувство — присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку», — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.



Это второй ребёнок в семье Шипулиных. В декабре 2015 года у Антона и Луизы родился сын.

В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Антон — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.