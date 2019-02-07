Белозёров: иностранные биатлонисты нам намекают, что в Кэнморе погода русских

Тренер мужской резервной сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о подготовке спортсменов к седьмому этапу Кубка мира, который стартует в Кэнморе (Канада) сегодня, 7 февраля.

«До спортсменов было доведено, что нужно сразу перестраиваться на новый режим. Приходится тяжело, спать хочется, но все стараются выдерживать режим.



Русских холодом не напугать. Даже иностранные спортсмены и тренеры намекают нам — вот, погода русских. Мы не боимся. Но надеемся, что к моменту старта будет теплее», – сказал Белозёров в эфире «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Кэнморе откроется мужской индивидуальной гонкой. В ней примут участие Евгений Гараничев (второй стартовый номер), Александр Поварницын (21-й), Александр Логинов (24-й), Сергей Корастылёв (50-й), Эдуард Латыпов (76-й) и Юрий Шопин (93-й).

Гараничев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке в Кэнморе