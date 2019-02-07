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Драчёв: эстафета в Кэнморе? Латыпов — отличный стрелок, остальные тоже неплохие

Драчёв: эстафета в Кэнморе? Латыпов — отличный стрелок, остальные тоже неплохие
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о формировании состава мужской сборной на седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) и признался, что команда на эстафету ещё не подобрана.

«Мы разбили коллектив на две равноценные части. Одна отправилась в Канаду, а другая будет готовиться к чемпионату Европы. У нас отлично стреляет в этом сезоне Поварницын, как и тот же Корыстылёв.

Эстафета в Кэнморе? Тот же Латыпов — отличный стрелок, а остальные тоже неплохо стреляют… Об этом подумаем потом. Надеемся, что наши не подведут», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 7 февраля, этап Кубка мира в Кэнморе откроется мужской индивидуальной гонкой. Первым из россиян стартует Евгений Гараничев.

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