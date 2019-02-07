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Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на ряд страховых компаний

Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на ряд страховых компаний
Другие / Прочие виды спорта

Федерация спортивной гимнастики США (USA Gymnastics) подала в суд на ряд страховых компаний, которые отказались покрывать судебные издержки при рассмотрении исков жертв домогательств со стороны экс-врача женской сборной Ларри Нассара, сообщает The Wall Street Journal.

Федерация считает, что ей был причинён ущерб по причине отказа страховых компаний содействовать и возместить ущерб более 300 истцам, которые обращались в суды по делу о домогательствам. Истцы, среди которых несколько олимпийских чемпионок, обвиняют Федерацию спортивной гимнастики в том, что она не смогла оградить их от домогательств Нассара.

USA Gymnastics считает, что страховые полисы, предоставляемые компаниями, покрывают издержки, связанные с любого рода расследованиями.

Первоначально Ларри Нассар, долгое время проработавший врачом в федерации, был обвинён в хранении детской порнографии и приговорён к 60 годам тюремного заключения. После многочисленных обвинений в домогательствах тюремный срок увеличили в три раза.

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