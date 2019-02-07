Тихонов: зачем Логинов в Канаде? Это безграмотность полнейшая!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал включение Александра Логинова в состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США.

«Про состав вопросы нужно задавать Хованцеву и тренерам, я на это всё плюнул натуральным образом, потому что безграмотность полнейшая. Я бы Логинова в Канаду не отпустил, отправил бы его в Минск на чемпионат Европы. Снова поднялся бы наверх ненадолго и спустился в Эстерсунд на чемпионат мира. А в Канаде часовой пояс, морозы за 20, я в этом никакого смысла не вижу абсолютно.



Парень способный, но молчит, ни с кем не разговаривает, а те, кто рядом, не могут найти к нему ключи. Это очень плохо. Я уже писал на своём сайте, что Логинов прикрыл чужие задницы, теперь сам страдает и сам на себя дуется, как мышь на крупу. Собери пресс-конференцию и объяви, что случилось, что твоей вины в этом нет. Так было бы легче и ему, и всему мировому биатлону. Сейчас некому его поддержать. Он способен на равных соревноваться с Фуркадом и Бё, но рядом с ним нет человека. Больше нам надеяться не на кого.



Есть ли шанс побороться за «Хрустальный глобус» в этом сезоне? С Бё соревноваться будет очень трудно, он набрал много очков, и не видно, чтобы он сдавал позиции. Должно произойти чудо, чтобы сегодняшний лидер проиграл борьбу за «Хрустальный глобус», — цитирует Тихонова Sport24.

В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает второе место. Сегодня, 7 февраля, этап в Кэнморе (Канада) откроется мужской индивидуальной гонкой.

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