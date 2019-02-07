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Кузьмина: укороченная индивидуальная гонка — это здорово

Кузьмина: укороченная индивидуальная гонка — это здорово
Другие / Биатлон

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина оценила погодные условия, в которых пройдёт седьмой этап Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Всё, что сделают в Кэнморе, будет во благо спортсменам. Здорово, что организаторы приспосабливаются к большому морозу и делают всё, чтобы поберечь спортсменов. Вот укороченная индивидуальная гонка — это здорово», — приводит слова Кузьминой сайт «Матч ТВ».

Из-за сильных морозов в Кэнморе организаторы приняли решение сократить индивидуальные гонки с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12,5 км у женщин. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсменов, допустивших промах, будет добавлено 45 секунд.

В связи с изменением расписания этап Кубка мира в Кэнморе завершится 9 февраля.

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