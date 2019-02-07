Васильев: чтобы понять, что такое спорт, Дзюбе надо побыть на сборе биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сравнил заработки биатлонистов и футболистов. Сегодня, 7 февраля, в Кэнморе (Канада) стартует этап Кубка мира по биатлону.

«Член сборной России по биатлону достаточно не обеспечен. У нас не хоккей или футбол. Это миф, что наши лучшие спортсмены получают огромные деньги. Они их зарабатывают именно в гонках. И не какие-то космические средства. 15 тысяч евро за победу на этапе Кубка мира. Я считаю, что это вообще ничто по сравнению с гонорарами футболистов, которые по мячу не могут попасть.



Дзюба? Ему даже не снилось, что такое настоящий спорт. Как и всем футболистам. Для этого им надо хотя бы неделю побыть на сборе с биатлонистами», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Соревнования в Кэнморе откроются сегодня, 7 февраля, мужской индивидуальной гонкой.