Главный тренер сборной России по борьбе понижен в должности до старшего тренера

Юрий Шахмурадов, ранее являвшийся главным тренером женской сборной России по борьбе, продолжит работу в команде в качестве старшего тренера. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Омар Муртузалиев.



«Сейчас ситуация такая — на сегодняшний день Юрий Аванесович Шахмурадов не является главным тренером женской сборной России. Но он остался в команде. У нас идёт процесс становления тренерского штаба, и мы предложили ему должность старшего тренера. Нам очень нужны его опыт, его знания, его отношение к делу.

К великому сожалению, после Олимпийских игр 2016 года, на которых мы завоевали две серебряные медали и одну бронзовую, чемпионаты мира в Париже и Будапеште оказались для нас, прямо скажем, провальными. И так получается, что даже великий тренер Юрий Шахмурадов не смог выстроить команду и получить хороший результат.

Временно на должность главного тренера я рекомендовал Магомеда Алиомаровича Алиомарова», — цитирует Муртузалиева «Р-Спорт».



Под руководством Шахмурадова российские спортсменки завоевали пять олимпийских медалей, одна из которых стала золотой.