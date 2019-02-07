Майгуров: в своё время я просто набегался и осознанно завершил карьеру

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, которому сегодня, 7 февраля, исполняется 50 лет, рассказал о своей нынешней форме и прокомментировал решение завершить карьеру в 2003 году.

«Тело уже не принимает нагрузку с той же лёгкостью, хотя вот в Рупольдинге я прошёл на лыжах 35 километров. Но если раньше и после обеда мог что-то поделать, а затем ещё всю ночь гулять и утром следующего дня выйти на тренировку, то сейчас так не получается. Не всегда есть возможность ходить на лыжах, а дома чаще играю в хоккей — это приятнее эмоционально. Ну и в своё время, наверное, набегался на лыжах, так что сильно не тянет. Просто сейчас в Рупольдинге прекрасная погода, и грех было не вспомнить эти трассы, пройдя по ним.



Я просто набегался и осознанно завершил карьеру. Знаю многих людей, которые после ухода из спорта регулярно тренируются, но не хочу никого обидеть, это в большей степени спортсмены, не набегавшиеся или рано закончившие. В то же время многие мои друзья, в том числе те, с кем я сам тренировался, не так уж часто встают на лыжи, потому что в их сегодняшней жизни есть иные удовольствия, которых они были лишены, когда полностью погружались в спорт. Это и другие виды спорта, и семья, и родители, и работа», — цитирует Майгурова сайт «Матч ТВ».

Виктор также признался, что, следя за соревнованиями, переживает меньше обычного зрителя.

«Больше переживаю за тех спортсменов, кого знаю лично. Конечно, я в целом болею за нашу команду, и не только биатлонную, но и лыжную, и за другие виды. Но биатлон, естественно, на особом положении, потому что я сам всё это прошёл. Хотя, наверное, я переживаю меньше, чем обычный зритель. Волосы на голове не рву, поскольку как профессионал понимаю причины неудач, промахов, ошибок. Чтобы разбираться в этом, нужно быть погружённым в процесс, а не наблюдать его со стороны. Поэтому бывает неприятно, когда люди огульно высказывают какие-то претензии нашим биатлонистам, не владея нужной информацией и знаниями», — сказал Майгуров.