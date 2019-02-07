IBU разрешил российской биатлонистке Рассказовой выступать за Украину

Исполком Международного союза биатлонистов официально разрешил российской биатлонистке Анастасии Рассказовой выступать за сборную Украины. Об этом было сказано в письме, полученном Федерацией биатлона Украины вчера, 6 февраля.

Рассказова сможет принять участие в заключительном этапе юниорского Кубка IBU в Торсби (1-2 марта), а также в юниорском чемпионате Европы в Шушене (6-10 марта), сообщает Biathlon.com.ua.

Летом 2018 года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут представлять Украину на международных соревнованиях. Бех на прошедшем юниорском чемпионате мира принесла Украине две золотые медали.