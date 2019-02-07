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Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе

Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе
Другие / Биатлон

Сегодня, 7 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 15 км вместо 20. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсмена, допустившего промах, будет добавлено 45 секунд.

Старт будет дан в 22:20 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Поварницын (21-й), Александр Логинов (24-й), Сергей Корастылёв (50-й), Эдуард Латыпов (76-й) и Юрий Шопин (93-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует шестым.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE
Все события 7 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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