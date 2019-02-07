Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе

Сегодня, 7 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 15 км вместо 20. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсмена, допустившего промах, будет добавлено 45 секунд.

Старт будет дан в 22:20 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Поварницын (21-й), Александр Логинов (24-й), Сергей Корастылёв (50-й), Эдуард Латыпов (76-й) и Юрий Шопин (93-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует шестым.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этих соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными