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Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе

Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Кэнморе
Другие / Биатлон

В ночь с 7 по 8 февраля мск на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится женская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсменки, допустившей промах, будет добавлено 45 секунд.

Старт будет дан в 00:55 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, получившая 15-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Лариса Куклина (34-й), Маргарита Васильева (42-й), Кристина Ильченко (69-й), Ульяна Кайшева (75-й) и Лейсан Бикташева (76-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE
Все события 7 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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