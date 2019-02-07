Туктамышева: если бы Медведева не знала, что она может, то закончила бы карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала непростой период карьеры своей коллеги Евгении Медведевой.



«Спортивный путь — это интересный путь. Каждый спортсмен должен пройти через это. Смена тренера для Медведевой это как новый этап, к которому она должна привыкнуть. Она это прекрасно понимает.



Не стоит делать из неудач Жени большую трагедию — главное то, что она уже сделала ранее. Я проходила через такие моменты и знаю — ты катаешься, потому что знаешь, что ты можешь. Так и у неё — если бы она не знала, что она может, то уже давно бы закончила», – рассказала Туктамышева в ходе программы «COMMANDOS».

Ранее Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Алины Загитовой и Евгении Медведевой.