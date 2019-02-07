IBU официально заменил масс-старты на спринтерские гонки в Кэнморе

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте объявил о замене масс-стартов в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) на спринтерские гонки.

Ранее стало известно, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, пройдут в сокращённом формате — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд.

8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.

«Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет — здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований», — сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными