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IBU официально заменил масс-старты на спринтерские гонки в Кэнморе

Фото: РИА Новости
IBU официально заменил масс-старты на спринтерские гонки в Кэнморе
Другие / Биатлон

Международный союз биатлонистов на своём официальном сайте объявил о замене масс-стартов в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) на спринтерские гонки.

Ранее стало известно, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, пройдут в сокращённом формате — 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время будет сокращено с 60 до 45 секунд.

8 февраля участники этапа Кубка мира пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.

«Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет — здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований», — сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.

Из-за жутких морозов гонки этапа КМ по биатлону в Канаде будут укороченными
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Индивидуальные гонки. LIVE
Все события 7 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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