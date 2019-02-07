Туктамышева: мне 22. Я ещё не знаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, сколько раз в неделю девушке нужно заниматься сексом для здоровья.

«Да хоть каждый день. Зависит от желания. Для здоровья… Мне 22, я ещё не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья. У меня пока всё в порядке.

Запрет для футболистов заниматься сексом перед играми? Есть теория, как показывает практика, она правдива, что лучше не заниматься сексом перед тренировками, играми. Почему? Не знаю. Может, не такой настрой», — сказала Туктамышева в программе Commandos.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, чемпионка России 2013 года. В финале Гран-при 2018 года, который состоялся в Ванкувере, она заняла третье место.