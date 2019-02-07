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Туктамышева: я уже 10 лет в катании, поэтому могу называться пожилой фигуристкой

Туктамышева: я уже 10 лет в катании, поэтому могу называться пожилой фигуристкой
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой пост из социальных сетей, в котором заявила, что «поняла, как прыгать каскад и тулуп, под конец спортивной карьеры».

«Конец карьеры? Мы все видим, как в последнее время омолодилось фигурное катание. Я в этом виде спорта уже 10 лет, катаюсь на высоком уровне, поэтому вполне могу называться пожилой фигуристкой», – рассказала Туктамышева в ходе программы «COMMANDOS».

Ранее 22-летняя фигуристка прокомментировала тяжёлый период карьеры своей коллеги Евгении Медведевой.

Туктамышева является чемпионкой мира в одиночном катании, серебряным призёром командного чемпионата мира, чемпионкой Европы и чемпионкой России.

Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Загитовой и Медведевой
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