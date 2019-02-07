Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бывшим украинским спортсменам Анжелике Шевченко, Георгию Быкову и Наталье Погребняк принимать участие в соревнованиях на территории России. Аналогичное разрешение получила представительница Беларуси Анна Пронкина, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Легкоатлеты ранее выступали за другие страны и имеют спортивное гражданство Украины или Беларуси, однако в силу различных личных обстоятельств живут и тренируются в России и имеют гражданство РФ.
IAAF дала разъяснение ВФЛА, что данные спортсмены могут выступать на национальных соревнованиях только в том случае, если они имеют гражданство только России (не имеют двойного гражданства). Шевченко, Быков, Погребняк, Пронкина полностью подходят под данные требования IAAF.
IAAF разрешила трём бывшим украинцам выступать на территории России