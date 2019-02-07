IAAF разрешила трём бывшим украинцам выступать на территории России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила бывшим украинским спортсменам Анжелике Шевченко, Георгию Быкову и Наталье Погребняк принимать участие в соревнованиях на территории России. Аналогичное разрешение получила представительница Беларуси Анна Пронкина, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Легкоатлеты ранее выступали за другие страны и имеют спортивное гражданство Украины или Беларуси, однако в силу различных личных обстоятельств живут и тренируются в России и имеют гражданство РФ.



IAAF дала разъяснение ВФЛА, что данные спортсмены могут выступать на национальных соревнованиях только в том случае, если они имеют гражданство только России (не имеют двойного гражданства). Шевченко, Быков, Погребняк, Пронкина полностью подходят под данные требования IAAF.